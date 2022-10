71-Jährige fährt Frau auf Supermarktparkplatz in Horgau an

Eine 71-jährige Autofahrerin hat am Mittwoch eine 27-jährige Frau übersehen und sie mit dem Auto angefahren. Die junge Frau kam ins Krankenhaus.

Eine 27-jährige Fußgängerin ist am Mittwoch auf einem Supermarktparkplatz in Horgau angefahren worden. Die Polizei geht davon aus, dass eine 71-jährige Autofahrerin von der tief stehenden Sonne geblendet worden sei, weshalb sie die 27-Jährige auf dem Supermarktparkplatz nicht erkannte und sie mit ihrem Auto anfuhr. Die junge Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Sie erlitt offenbar Prellungen an beiden Füßen und an der Hüfte. (AZ)