Alternative zu Plastik: Horgauer können ein Geschirrmobil ausleihen

Um die Umwelt zu schonen und Müll zu vermeiden, kann man in Horgau ein Geschirrmobil ausleihen - und das schon seit vielen Jahren.

Bei einer großen Feier kommt schnell eine ganze Menge Müll zusammen. In Horgau gibt es ein Mobil, durch das Müllberge verhindert werden sollen. Das hat die Gemeinde schon vor Jahrzehnten angeschafft - als Themen wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz in der öffentlichen Wahrnehmung noch eine deutlich kleinere Rolle spielten. So funktioniert das:

Vereine oder Privatleute aus Horgau leihen sich das Geschirrmobil aus. Das ist ein Autoanhänger, mit Spülmaschine und jeder Menge Geschirr. Nach der Feier wird das Mobil samt Besteck und Tellern wieder zurückgebracht. Es enthält verschiedene mobile Geschirrkisten, die auch einzeln - ohne das Geschirrmobil mit Spülmaschine - ausgeliehen werden können. Horgau hat den Hänger schon 1991 erworben, die meisten örtlichen Vereine haben damals mit einem Zuschuss unterstützt, teilt die Gemeinde mit.

Eduard Hölseder kümmert sich um das Geschirrmobil in Horgau

13 Jahre lang kümmerte sich Josefine Steppich mit Unterstützung ihres Mannes Peter um das Geschirrmobil. Nun, mit 78 Jahren, gibt sie den Posten nun weiter. "Es hat Spaß gemacht, aber jetzt ist Schluss", sagt sie. Nun übernimmt Eduard Hölseder. Horgaus Bürgermeister Thomas Hafner teilt mit: "Wir wünschen Eduard Hölseder zufriedene und freundliche Kunden und bedanken uns für seine Bereitschaft, diese Aufgabe zu übernehmen."

Ausleihen können alle Horgauer das Geschirrmobil bei Eduard Hölseder unter der Telefonnummer 08294/2020. (kinp)