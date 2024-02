Motorradfahrer wird nach Unfall in Auerbach in eine Klinik geflogen

Mit einem Rettungshubschrauber wird ein 27-jähriger Motorradfahrer am Montagnachmittag ins Krankenhaus gebracht.

Ein 27-jähriger Motorradfahrer ist am Montag nach einem Unfall bei Auerbach mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 16 Uhr auf der Staatsstraße 2510 von Zusmarshausen nach Auerbach unterwegs, als er mit seinem Motorrad kurz vor dem Ortseingang von Auerbach auf dem Hinterrad einen Wheelie fuhr und dabei die Kontrolle verlor.

Der 27-Jährige geriet mit seinem Motorrad auf den Gegenfahrstreifen und prallte gegen den Randstein an der linken Straßenseite. Er stürzte und blieb im Grünstreifen liegen. Laut Polizei zog er sich mehrfache Brüche zu, während das Motorrad relativ unbeschädigt blieb. Der Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Ein Notarzt und die Feuerwehr Horgau waren ebenfalls im Einsatz. Der Sachschaden beläuft sich auf in etwa 1000 Euro. (AZ)