Bei Auffahrunfall entsteht zweifacher Totalschaden

Hoher Schaden, keine Verletzten.

Bremsmanöver mit teuren Folgen: Am Freitag, 28. April, gegen 16.50 Uhr bremste ein 43-Jähriger seinen Wagen ab, um von der Hauptstraße kommend nach links in die Kirchstraße in Horgau abzubiegen. Ein mit seinem Auto nachfolgender 22-Jähriger bemerkte das Abbremsen des Vordermannes laut Polizei zu spät und fuhr diesem mangels ausreichenden Abstandes hinten auf. An den beiden Fahrzeugen entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt circa 11.000 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)