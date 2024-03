Das Duo Notenlos begeistert in Horgau

Ein Musical der besonderen Art und ein Schlager in Rammstein-Manier sorgten für gute Stimmung in der Rothtalhalle.

Auf Einladung der Gemeindebücherei Horgau war das Duo Notenlos in die Rothtalhalle nach Horgau gekommen. Ein Wunschkonzert der Extraklasse war angekündigt und das war nicht zu viel versprochen. Nicht nur wünschen, auch mitsingen war angesagt und schon nach den ersten zehn Minuten war das Publikum gefangen. Bastian Pusch und Andreas Speckmann sind nicht nur geniale Musiker, sie sind auch Meister des Impro-Theaters.

Das Publikum lieferte die Zutaten und so wurde ein Musical auf die Bühne gestellt, das es in sich hatte: Heinz-Erwin der Polarforscher aus Bieselbach verliebt sich in die Bibliothekarin Elfriede, sie werden beinah Opfer eines Eisbärenangriffs. Welche Rolle hierbei ein Minigolfschläger spielt, und wie hier Musik von Oper bis Reggae, von Schlager bis Rammstein dazu passt, muss man einfach gesehen und gehört haben. Ein Höhepunkt des Abends: Costa Cordalis‘ Anita in der Version von Rammstein. Mit stehenden Ovationen und lautstarker Begeisterung wurden die beiden Musiker nach einem unvergesslichen Abend verabschiedet. (AZ)