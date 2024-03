Horgau

Das Herzstück in Horgau bekommt einen Anbau

Das Herzstück in Horgau soll einen Anbau bekommen.

Plus Der Gemeinderat hat einem Blech-Anbau zugestimmt. Außerdem ging es in der Sitzung um Bauangelegenheiten. Die Stellplätze sorgten hier für Gesprächsbedarf.

Von Michaela Krämer

Der Gemeinderat Horgau hat sich in seiner Sitzung unter anderem mit Bauvorhaben und Werbeschildern befasst. Dabei ging es auch um einen Anbau für das Herzstück in Horgau. Der soll nun mit Blech erfolgen. Die Brandschutzabteilung vom Landratsamt hatte einen Holzanbau abgelehnt. Bürgermeister Thomas Hafner sagte dazu: „Man kann es mit Begrünung oder Farbe verschönern, damit es nicht ganz so schräg aussieht“.

In Bieselbach müssen die Pläne noch einmal geändert werden

Etwas komplizierter gestaltete sich die Zustimmung zu einem Bauantrag in Bieselbach. Ein landwirtschaftliches Anwesen soll fürs Wohnen umgestaltet werden. Teilweise soll die Fassade energetisch ertüchtigt werden. Die Antragsteller wollen zwei abgeschlossene Wohneinheiten im Erdgeschoss schaffen sowie eine große Wohnung im Obergeschoss mit dem zugehörigen Dachgeschoss als zusätzlichem Wohnraum mit Bad.

