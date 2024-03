Das Horgauer Publikum liebt Waldemar

Die Premiere das Theaterstücks "Alle lieben Waldemar" ist geglückt. Die Theatergruppe des Bürgervereins sorgt in Horgau für gute Stimmung trotz des schwierigen Themas.

Die Theatergruppe des Bürgervereins Rothtal Horgau hat eine umjubelte Premiere mit dem Stück "Alle lieben Waldemar" in der Rothtalhalle gefeiert. Die Komödie, die sich auf humorvolle Weise mit dem Pflegenotstand und dem Einsatz künstlicher Intelligenz auseinandersetzt, zog zahlreiche Besucher an und sorgte für ausgelassene Stimmung.

Das Stück dreht sich um Waldemar, einen humanoiden Roboter, der in einer Alten-Wohngemeinschaft ein außergewöhnliches Experiment startet. Mit seinem umfassenden Wissen und Können erfüllt er jedes Bedürfnis der Bewohnerinnen und schafft eine besondere Wohlfühlatmosphäre, die die Lebensfreude und -qualität steigert.

Zuschauer erhalten einen Einblick mit viel Humor

Die Zuschauer wurden Zeugen, wie das Experiment verlief und erhielten einen humorvollen Einblick in eine mögliche Zukunft. Die charmante Beleuchtung der Fragen nach Pflege und Technologie regte zum Nachdenken an, während sie gleichzeitig für viele Lacher sorgte. Das Stück zeigt, wie die Grenzen zwischen Mensch und Maschine verschwimmen und was es wirklich bedeutet, menschlich zu sein. Die Horgauer Theatergruppe hat einmal mehr bewiesen, dass sie ein Garant für gute Unterhaltung ist.

Weitere Aufführungen finden am Freitag, 15. März, und am Samstag, 16. März, jeweils um 20 Uhr in der Rothtalhalle statt. Karten im Vorverkauf gibt es bei Günther Sasse, Am Plattenberg 21, in Auerbach, der unter Telefon 0172-8349581 erreichbar ist oder per E-Mail an Sasse-co@gmx.de. (AZ)

