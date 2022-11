Horgau

vor 32 Min.

Gemeinde Horgau ist die Siegerin unseres Heimatchecks

Plus Ist es die Idylle im Rothtal? Die Anbindung an die A8? Oder etwas anderes? Fest steht: Horgau schneidet im Heimat-Check unter allen Kommunen am besten ab.

Von Philipp Kinne

Nirgendwo im Verbreitungsgebiet unserer Redaktion fühlen sich die Menschen so wohl wie in Horgau. Etwa 25.000 Einwohnerinnen und Einwohner aus mehr als 260 Kommunen haben sich an unserem großen Heimatcheck beteiligt. Das Ergebnis: Horgau belegt im Vergleich der Regionen den ersten Platz und schneidet in fast allen abgefragten Kategorien überdurchschnittlich gut ab. Alles läuft aber auch in der außergewöhnlich beliebten Kommune nicht rund.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

