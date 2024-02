Horgau

18:16 Uhr

Haushaltsberatungen: Die größten Brocken in Horgau kommen erst noch

Plus In Horgau haben die Beratungen zum Haushalt 2024 begonnen. Heuer sind die Investitionen noch zu bewältigen, aber es warten in den kommenden Jahren einige Großprojekte.

Von Michaela Krämer

"Der Hauhalt ist ausgeglichen und steht auf einem soliden Fundament", fasste Horgaus Bürgermeister Thomas Hafner bei den Haushaltsberatungen zusammen. Dabei sind in diesem Jahr etliche Investitionen eingeplant.

Das Investitionsprogramm im Vermögenshaushalt, das in der Gemeinde Horgau für die kommenden fünf Jahre aufgestellt wird, beinhaltet viele Posten, die auch ähnlich schon in den Vorjahren aufgeführt wurden. Die größte Position in Höhe von sechs Millionen Euro ist der Zuschuss an das Kommunalunternehmen, wenn mit dem Bau des neuen Rathauses begonnen werden sollte. Darüber wird im Mai entschieden.

