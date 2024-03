Horgau gibt mehr Geld aus als ursprünglich geplant war

Plus Mit reichlicher Verspätung wurde dem Horgauer Gemeinderat jetzt die Jahresrechnung vorgelegt. Das Fazit: Die Gemeinde gibt mehr aus als geplant.

Eigentlich ist die Jahresrechnung dem Gemeinderat innerhalb eines halben Jahres nach Abschluss des Haushaltsjahres zur Kenntnis vorzulegen, doch diesmal wurde die für das Jahr 2022 recht verspätet eingereicht.

Auf einige Abweichungen hatte der Rechnungsprüfungsausschuss hingewiesen. Bei den folgenden Haushaltsstellen ging es um Überschreitung der Haushaltsansätze, die laut Bürgermeister Thomas Hafner recht unbürokratisch verliefen. Wichtig sei, dass die Überschreitung innerhalb der Gesamtausgaben gedeckt sind und es einen Gemeinderatsbeschluss gibt.