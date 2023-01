Horgau legt großen Wert auf die kleinen Leser

Für ihr Engagement hat die Horgauer Bücherei schon einen Kinderbücherei-Preis erhalten. Bei den großen Lesern ist der Eberhofer besonders beliebt.

Was älter ist als acht Jahre, wird aussortiert in der Bücherei in Horgau. 6500 Medien können die Nutzer hier ausleihen. Wie vielerorts sind Tonies auch in Horgau der Renner, CDs für Kinder sowie Spiele für Kindergarten und Grundschulkinder sind ebenfalls gefragt. Vor allem "Die Schule der magischen Tiere" war 2022 bei den ganz jungen Lesern beliebt.

Die Erwachsenen liehen sich in der Bücherei in der Augsburger Straße am häufigsten Rita Falks Eberhofer-Krimi "Rehragout-Rendezvous" aus. Insgesamt hat die Bibliothek des St. Michaelsbundes 425 Nutzer. Seit der Grünung 2009 mussten die 23 ehrenamtlichen Mitarbeiter auch schon einen Umzug stemmen. Damals sollte die Ganztagsbetreuung der Schule erweitert werden. Die Bücherei zog deshalb in die Räume der ehemaligen Sparkasse ein.

Spezielle Angebote für kleine und große Kinder

Vor allem die kleinen Besucher haben in Horgau schon immer eine wichtige Rolle gespielt. Mit den Bücherminis und dem Bilderbuchkino wurden sie in die Welt der Bücher gelockt. Für Vorschulkinder und Grundschüler hat das Büchereiteam schon vor Corona spezielle Angebote ausgearbeitet. Beliebt ist zudem der Sommerferien-Leseklub. Kein Wunder also, dass die Mitarbeiter der Horgauer Bibliothek schon einen Kinderbüchereipreis erhalten haben.

Einen Lesetipp haben die Mitarbeiter der Bücherei natürlich auch: Das Buch heißt "Wunder" und wurde von R.J. Palacio geschrieben. "Die Geschichte eines Buben mit einem durch einen Gendefekt entstellten Gesicht sollte jeder gelesen haben, der älter als zehn Jahre ist", empfiehlt das Büchereiteam.

Die Öffnungszeiten sind dienstags von 10 bis 12 Uhr, mittwochs von 19 bis 20 Uhr, donnerstags von 16 bis 18 Uhr und sonntags sowie jeden ersten Samstag im Monat von 9.30 bis 11.30 Uhr. (AZ)

