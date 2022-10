Motorrollerfahrer bei Verkehrsunfall in Horgau verletzt

81-Jähriger übersieht vorfahrtberechtigtes Auto und stürzt beim Zusammenstoß von seinem Motorroller. Er muss in ein Krankenhaus.

Auto übersehen: Am Samstag gegen 16.30 Uhr befuhr ein 81-jähriger Motorrollerfahrer die Straße „Am hinteren Feld“ in Horgau in Fahrtrichtung Schwedenweg. Hierbei übersah er laut Polizei eine vorfahrtberechtigte 51-jährige Autofahrerin, die den Schwedenweg geradeaus befuhr und eigentlich Vorfahrt hatte. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß beider Unfallbeteiligter. Der Motorrollerfahrer wurde schließlich vorsorglich in die Universitätsklinik nach Augsburg eingeliefert, nachdem er am Unfallort über Schmerzen am Bein klagte. Der Gesamtschaden wird auf 1000 geschätzt. (lig)