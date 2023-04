Neues Müll-System in Horgau – das ändert sich für Anwohner

Mülltonnen sollen Horgauerinnen und Horgauer in Zukunft direkt beim Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises bestellen. Allerdings erst ab 2025. Woran das liegt.

Neues im Hinblick auf Müll in der Gemeinde Horgau: Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises hat sich digital und personell so aufgestellt, dass er alle Dienstleistungen (z.B. Gebühren einziehen) künftig selbst abwickeln kann, erklärte Bürgermeister Thomas Hafner. Aus diesem Grund will der Abfallwirtschaftsbetrieb weniger Geld bezahlen. Was ändert sich damit für die Bürgerinnen und Bürger?

Gelbe und blaue Säcke soll es weiterhin im Rathaus geben

Ab 2025 können beispielsweise Tonnen direkt bestellt oder umgemeldet werden. Auch bei Fragen sollten sich die Bürger künftig direkt an den Abfallwirtschaftsbetrieb wenden. Die Gemeinden erhalten fünf Prozent der erhobenen Gebühren für ausgegebene Müllsäcke. Für die weitere Unterstützung im Dienstleistungsbereich erhalten die Gemeinden ab 2025 0,50 Euro je Einwohner. Die Umstellung wird ständig evaluiert und spätestens 2027 neu vereinbart.

Der Bürgermeister befürwortet, dass Bürgerinnen und Bürger nach wie vor gelbe und blaue Säcke im Rathaus abholen können. Dem Vertrag mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb haben die Räte zugestimmt. (kräm)