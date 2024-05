Horgau

vor 16 Min.

Tauben, Hacker und Wertstoffhöfe beschäftigen die Horgauer

In der Horgauer Ortsmitte gefällt es offenbar auch den mehr als 50 Tauben, die sich dort angesiedelt haben.

Plus Gut besucht war die Bürgerversammlung in Horgau. Bürgermeister Thomas Hafner berichtete Aktuelles aus dem Ortsgeschehen und die Bürger hatten viele Fragen an ihren Rathauschef.

Von Michaela Krämer

Gut eineinhalb Stunden brauchte Bürgermeister Thomas Hafner, um die Bürgerinnen und Bürger über die aktuellen Geschehnisse in Horgau zu informieren. Wie immer war die Bürgerversammlung, diesmal im Hotel „Zum Schwarzen Reiter“, sehr gut besucht. Nach den vielen aktuellen Daten, die Hafner vorgetragen hatte, kamen die Bürger zu Wort. Vor allem die Grundwasserabsenkung in Auerbach lässt die betroffenen Anwohner nicht los.

Doch in dieser Sache „bewegt sich nicht allzu viel“, sagte Hafner. Letzter Stand sei, dass das Wasserwirtschaftsamt der Grundwasserabsenkung zugestimmt habe. Das Gutachten, das von der ausführenden Firma stammt, sei vom Landratsamt positiv gewertet worden. Auf das Schreiben der Gemeinde, dass das Gutachten angezweifelt wird, habe es noch keine Reaktion gegeben. Mittlerweile laufe das Wasser über das Nachbargrundstück in den Döllenbach hinein, hieß es. Ob der benachbarte Anwohner eine Erlaubnis dazu habe, dass er dieses Gewässer nutzen darf, lautete eine Frage. Wenn ja, müsse dies unterbunden werden. Hafner sagte, die Gemeinde hätte kein Klagerecht, da es kein Schaden sei, wenn sauberes Wasser in den Bach eingeleitet wird. Der Bürgermeister versprach, der Sache weiter nachzugehen.

