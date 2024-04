Wie sicher sind die Brücken in Horgau?

Die Prüfung der Brücken in Horgau bringt ein eindeutiges Ergebnis: Die meisten sind in einem guten Zustand, aber eben nicht alle.

Alle drei Jahre werden die gemeindlichen Brücken in Horgau einer einfachen Prüfung unterzogen. Alle sechs Jahre findet die Hauptprüfung statt. Andreas Jung vom Bauamt hatte sie durchgeführt und zog aufgrund des Bauwerkszustands eine durchwegs positive Bilanz, berichtete Bürgermeister Thomas Hafner jetzt in der Gemeinderatssitzung.

Die Betonbrücke an der Hauptstraße über die Roth ist laut Experte in einem tipptopp Zustand. Sie ist noch relativ neu. Dennoch gibt es an der Unterseite schon kleinere Rissbildungen und leichte Korrosionsspuren. Man müsse jetzt noch keine Reparaturen vornehmen, aber die Stellen sollten in drei Jahren noch einmal begutachtet werden, hieß es im Gemeinderat. Der Zustand der etwas älteren Brachfleckenbrücke weist ein paar Gebrauchsspuren mehr auf. Ein paar Abplatzungen seien hier festzustellen. In den kommenden Jahren müsse man erneut überprüfen, ob sich eine Verschlechterung ergeben hat. Sollte es schlimmer werden, wäre eine Betonsanierung zu überlegen. Die neueste Brücke ist die Bieselbacher Brücke. Sie ist in einem sehr guten Zustand. Aber auch hier sind minimale Korrosionsspuren festzustellen. An der nicht mehr neuwertigen Herpfenrieder Brücke gab es keine Beanstandungen.

Die Brücke an der Kneipanlage weist Mängel auf

Ein Hinweis kam von Gemeinderat Ulrich Mayr (CSU). Für ihn wäre die Anbringung einer Jahreszahl an der jeweiligen Brücke wünschenswert. Das nahm der Bürgermeister gerne auf. Unter die Lupe genommen wurde auch die Brücke über den Döllenbach. Sie ist laut Experte einwandfrei. Die Brücke über die Roth südlich vom Supermarkt sei soweit in Ordnung, wie es hieß. Lediglich die Böschungsbefestigung weist kleinere Fehler auf. Für eine Fußgängerbrücke sei sie jedoch stabil. Die Brücke am Rothaue Park ist frisch saniert.

In einem problematischen Zustand ist laut den Untersuchungen jedoch ist die Brücke an der Kneippanlage. Hier gibt es schon größere Mängel. Neben der Konstruktion wurde auch das Auflager vom Experten bemängelt. Das Holz der Tragbalken sei marode, die Verbindungen nicht DIN-gerecht. Das Geländer sei vier Zentimeter zu niedrig. Es bestünde aber keinerlei Gefahr für die Fußgänger, so Hafner. In die Jahre gekommen ist die Brücke an der Kläranlage. Der Oberflächenbelag ist offenbar schon sehr veraltet, aber noch stabil.

Im Großen und Ganzen sind die Brücken in Horgau in einem guten Zustand

Im Großen und Ganzen seien die Brücken der Gemeinde in einem guten Zustand, fasste der Bürgermeister noch einmal zusammen. Lediglich an den Brücken der Kneippanlage und an der Kläranlage seien Maßnahmen notwendig, um sie wieder in einen guten Zustand zu bringen, damit die Bürgerinnen und Bürger ungefährdet darüber laufen können.