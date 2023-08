Alisa Hörmann ist im Jungbauernkalender 2024 zu sehen

Plus Alisa Hörmann aus Thierhaupten wurde heimlich zum Casting des Jungbauernkalenders angemeldet. Ihre Freude darüber ist groß. Jetzt zeigt sie uns Bilder vom Shooting.

Als Alisa Hörmann aus Neukirchen eine Einladung zum Casting für den Jungbauernkalender bekommt, löscht sie die Mail gleich wieder. "Ich habe gedacht, dass das doch nicht stimmen kann", sagt sie. Angemeldet hatte sich die junge Frau nämlich nicht. Sie habe beim Veranstalter angerufen: "Die haben mir dann meinen Bewerbungstext vorgelesen und da war alles über mich drin gestanden. Den muss also jemand aus meinem engeren Umfeld geschrieben haben." Auf die Frage, ob sie denn mittlerweile wisse, wer sie heimlich angemeldet hat, schüttelt Hörmann den Kopf. "Es hat niemand offiziell zugegeben, aber ich habe einen starken Verdacht", sagt sie und lacht.

Ihre beste Freundin soll die Übeltäterin gewesen sein. Der Jungbauernkalender erscheint jedes Jahr und zeigt zwölf junge Männer und zwölf junge Frauen aus Österreich und Deutschland. Sie posieren lasziv vor landwirtschaftlichem Hintergrund. Dass es sowohl eine Version mit Männern als auch eine mit Frauen gibt, findet Hörmann gut. Auch wenn die Auflage der Frauen deutlich höher ist als die der Männer, wie sie mit einem Lachen verrät.