Gefälschte Impfpässe: Die Pandemie offenbart menschliche Abgründe

Dass es Menschen gibt, die lieber viel Geld für eine Fälschung ausgeben als sich impfen zu lassen, macht fassungslos. Wer so tut, als hätte er sich impfen lassen, um sich Freiheiten zu erschleichen, verhält sich nicht nur kriminell, sondern auch höchst unmoralisch und vor allem egoistisch. Das Verhalten weniger lässt tief blicken.