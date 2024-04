Gewinner des Bürgerbegehrens schießen übers Ziel hinaus

Plus Die Initiatoren des Bürgerbegehrens gegen die Sperrung Bahnhofstraße haben haushoch gewonnen. Die Schlüsse, die sie daraus ziehen, schießen übers Ziel hinaus.

Mit großer Mehrheit haben die Initiatoren des Bürgerentscheids gegen eine Sperrung der Bahnhofstraße bei der Abstimmung am Sonntag einen Sieg eingefahren. Diese war im Zuge eines "Grünen Herzens" im Stadtzentrum als wesentliches Element vorgesehen. Ein von der Stadtratsmehrheit initiierter Ratsentscheid, der die Sperrung der 80 Meter zwischen Schulstraße und Strasserkreuzung vorsah, mit Möglichkeit, die Strecke in besonderen Ausnahmesituationen zu öffnen, schaffte nicht einmal das Quorum von rund 4000 Wählerstimmen.

Das ist in der Tat ein Debakel für die Pläne der Stadt. Doch wie die Sieger der Abstimmung mit dem Ergebnis umgehen, schießt deutlich übers Ziel hinaus. Noch wenige Tage vor der Abstimmung wurde betont, es gehe nur um die Sperrung, nicht aber um die Pläne für den neuen Stadtpark zwischen Rathausplatz und "Loch". Nun wird schon mit weiteren Bürgerbegehren gedroht gegen Planungen, welche so noch nicht beschlossen und ausdiskutiert sind, wie dem Verkauf des heutigen Stadtparks.