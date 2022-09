Günstige Lebensmittel und Qualität schließen sich nicht aus

Plus Die Preisspirale trifft immer mehr Bereiche im Alltag. Doch bei Lebensmitteln sind günstige Lebensmittel und hohe Qualität oft kein Entweder Oder.

Fast alles wird teurer, ein Ende der Preisspirale ist nicht in Sicht. Gerade beim täglichen Einkauf fällt das auf. Nicht nur im teuren Feinkostladen, auch im normalen Supermarkt wird klar: mit dem bisherigen Haushaltsetat wird es knapp. Doch nach wie vor gibt es noch preis- sowie hochwertiges Obst und Gemüse. Regionalität und Saisonalität sind die viel zitierten Stichworte. Konsequent angewendet kann man dadurch tatsächlich Geld sparen - ohne auf Qualität verzichten zu müssen.