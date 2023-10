Jetzt ist eine gute Zeit: Ran an die übervollen Kleiderschränke

Plus Die Nachfrage nach gut erhaltener Kleidung aus zweiter Hand nimmt im Landkreis Augsburg zu. Zur Unterstützung können viele Menschen leicht einen Beitrag leisten.

Secondhandläden hatten früher ein miefiges, fast schon schmuddeliges Image. Diese Zeit ist längst vorbei. Gerade bei der jüngeren Generation gibt es viele, die bei der Kleidung auf Nachhaltigkeit setzen und "Fast Fashion" ablehnen. Dieser Trend des Kreislaufs von Kleidung ist gut, doch zur Wahrheit gehört auch, dass es immer mehr Menschen gibt, die weniger aus Überzeugungsgründen, sondern aus finanzieller Not zu Secondhand greifen.

In vielen Regalen stapeln sich die Pullover

Jede und jeder kann hier helfen. In vielen Häusern gibt es Kleiderschränke, die überquellen. Auf den Bügeln hängen nicht mehr genutzte Jacken oder Blusen, in den Regalen stapeln sich Pullover und T-Shirts. Oft fällt es schwer, sich davon zu trennen. Die Jeans könnte ja vielleicht wieder passen, wenn man etwas abgenommen hat, die Jacke wäre doch was für die Arbeit im Garten.... Doch meistens bleibt es bei diesen Gedankenspielen, und wir greifen dann morgens beim Anziehen doch zu den neueren Lieblingsteilen. Während der Coronazeit haben viele Leute die Zeit genutzt und ausgemistet. Der Herbst mit den kürzeren Tagen wäre doch eine gute Gelegenheit, mal wieder an die Kleiderschränke ranzugehen und gute Teile abzugeben. Andere Menschen würden sich freuen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen