Lehrkräfte dringend gesucht - doch wo?

Plus Der Markt ist leer, da hilft kein Lamentieren. Es ist gut, wenn Schulen nun selbst aktiv werden. Andere Entwicklungen gehen hingegen eindeutig zu weit.

Auf Lehrkräfte ist schnell und gern geschimpft: Vormittags haben sie recht und nachmittags frei, wer kennt den alten Kalauer nicht. Und dazu die schöne Pension. Freilich gibt es, wie in jedem anderen Bereich auch, Lehrerinnen und Lehrer, die genau nach diesem Muster ihr Berufsleben verbringen. Doch die werden immer weniger. Denn im Moment lässt sich das kaum durchhalten.