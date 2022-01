Raserei auf der A8: Ein Tempoverstoß muss schmerzen

Auf der A8 kommt es jährlich zu hunderten Unfällen wegen zu hoher Geschwindigkeit und zu wenig Abstand. Zeit, dem Ganzen nun einen Riegel vorzuschieben.

Vor 120 Jahren gab es in Deutschland gerade einmal 30 unterschiedliche Verkehrsordnungen. Reichte allemal. Schließlich waren damals lediglich 4700 Autofahrer registriert. Doch auch damals schon war das Tempolimit einer der wichtigsten Punkte. Autofahrer in Hessen durften beispielsweise nicht schneller fahren als ein „mäßig trabendes Pferd“, was etwa 15 Stundenkilometern entsprach. Die Zeiten sind vorbei und heute traben keine Pferdchen mehr über die Straße, sondern warten unter der Motorhaube darauf, endlich losgelassen zu werden.

Es ist höchste Zeit, dem Wahnwitz auf der A8 einen Riegel vorzuschieben

Ein beliebtes Terrain für Autofahrer ist dabei die A8. Hier fehlt auf vielen Kilometern ein Tempolimit und der Ausbau auf sechs Spuren hat dem Hang zur Raserei mächtig Vorschub geleistet. Höchste Zeit, diesem Wahnwitz einen Riegel vorzuschieben. Denn immer noch sind überhöhte Geschwindigkeit und ein zu geringer Abstand die Hauptunfallursachen.

Mit dem Pilotprojekt der „Telematik light“, das die Geschwindigkeit in Teilen auf 120 reduziert, ist ein wichtiger erster Schritt gemacht worden. Nach ersten Erfolgen soll dieses steuerbare Tempolimit nun ausgeweitet werden. Von daher kommt die Resolution ein wenig überraschend. Zumal dort Tempo 130 gefordert wird, die Telematik aber 120 vorsieht.

Raserei schmerzt am meisten, wenn sie konsequent geahndet wird

Wie auch immer – die Ungeduld der Bürgermeister ist nachvollziehbar. Zu stark ist die Belastung für die ehrenamtlichen Kräfte der Feuerwehren oder Rettungsdienste bei insgesamt fast 1000 Unfällen zwischen Adelzhausen und Günzburg in nur einem Jahr. Doch entscheidend für den Erfolg eines Tempolimits ist dessen Überwachung. Denn Raserei schmerzt am meisten, wenn sie konsequent geahndet und mit empfindlichem Bußgeld oder Fahrverbot geahndet wird.

Lesen Sie dazu auch