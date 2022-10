Der demografische Wandel ist da – wenn Ankündigungen wahr werden

Jahrelang haben wir vom demografischen Wandel gehört. Jetzt, wo er da ist, ist er kaum noch Thema.

Sie haben das sicher schon gehört: Überall stellt sich derzeit die Frage, wo denn die ganzen Fachkräfte seit Corona hin seien. Ob Handwerk, Gastronomie, Pflege oder Kindergarten: Überall fehlt das Personal. Aber hat die Corona-Zeit überhaupt so viel mit diesem Phänomen zu tun?

Denn es gibt ja noch diese andere Diskussion: Der demografische Wandel. Der kündigt sich bereits seit Jahrzehnten an, wird zumeist als nicht mehr stimmiger, weil nicht mehr pyramidenförmiger Weihnachtsbaum dargestellt. Ein kurzes Nachrechnen zeigt: Just ab 2020 sind die ersten Jahrgänge der Babyboomer, jener Generation besonders vieler Kinder aus dem Wirtschaftswunder-Nachkriegsdeutschland, in den Ruhestand gegangen. Der Zusammenhang liegt auf der Hand – Corona war da wohl nur ein Zufall.

Unsere Normalität wird sich verändern

Tatsächlich bedeutet das aber auch: Egal, wie viel Werbung und Kampagnen wir starten, um die verbleibenden Jugendlichen für Handwerks- und Pflegeberufe oder das Lehramt zu begeistern, in den nächsten 20 Jahren wird die Rechnung nicht aufgehen. Ohne zusätzliche Konzepte können wir uns nicht mehr das leisten, was heute Normalität ist. Wir werden Prioritäten setzen müssen.

Lesen Sie dazu auch