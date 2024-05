Kühlenthal

12:00 Uhr

Auch in der kleinsten Gemeinde im Kreis ist viel los

Die Bauarbeiten am Kindergarten, der anwachsen soll, haben begonnen.

Plus Allmannshofen hat zehn Einwohner mehr als Kühlenthal. Der Titel als kleinste Gemeinde ist dort sehr willkommen.

Von Steffi Brand

„Am liebsten sind wir doch die kleinste Gemeinde im Landkreis“, erklärt Kühlenthals Bürgermeisterin Iris Harms lachend und mit Verweis darauf, dass eben dieser Titel in den vergangenen Jahren regelmäßig zwischen Allmannshofen und Kühlenthal hin- und hergereicht wurde. Mit 980 Einwohnern im Jahr 2023 sei Allmannshofen nun jedoch an Kühlenthal vorbeigezogen, wo im Jahr 2023 880 Einwohnern gezählt wurden. Die nächste Zahl – den Rekord mit 18 Neugeborenen im Ort und den besten Wünschen an diese Kühlenthaler Kinder – quittierten die über 50 Bürgerinnen und Bürger, die zur diesjährigen Bürgerversammlung ins Dorfgemeinschaftshaus gekommen waren, mit Applaus.

Was Kühlenthal besonders lebenswert macht

Nach weiteren Zahlen, Daten und Fakten aus dem Vorjahr ging die Bürgermeisterin über zur Präsentation der Dinge, die den kleinsten Ort im Landkreis besonders lebens- und liebenswert machen, wie etwa die Wichtel oder ein selbst gebastelten Monopoly-Spiel rund um Kühlenthal. Auch dort, wo nun die Bürgerinnen und Bürger zusammengekommen sind, um an der Bürgerversammlung teilzunehmen, sei unterjährig viel los.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

