Bürgermeisterin von Kühlenthal geht zur CSU

Die Kühlenthaler CSU feiert mit viel Parteiprominenz 40. Geburtstag und bekommt von Bürgermeisterin Iris Harms ein besonderes "Präsent".

Der CSU-Ortsverband Kühlenthal feierte seinen 40. Geburtstag. Grußworte sprachen der Europaabgeordnete und Bezirksvorsitzende Markus Ferber sowie der Ehrenkreisvorsitzende und Bundestagsvizepräsident a. D. Eduard Oswald, der auch später mit Ortsvorsitzendem Ferdinand Steiner die Ehrungen der langjährigen Mitglieder vornahm.

Die Festrede hielt die CSU-Kreisvorsitzende und ehemalige Staatsministerin Carolina Trautner, die zu aktuellen Themen Stellung bezog. Sie lobte den engagierten Einsatz und die viele ehrenamtliche Zeit, die die CSU Kühlenthal auszeichnen. Die CSU-Kreisvorsitzende erzählte über die Verunsicherungen der Menschen, die sie in ihren Bürgersprechstunden und auch bei Begegnungen erfahre. Als Beispiele nannte sie den Zulauf bei den Tafeln oder auch die Situation in der Pflege. "Nur wer die Herausforderungen kennt, kann sie auch in die richtigen Gremien transportieren“."

Der Ortsvorsitzende Ferdinand Steiner konnte mit dem Ehrenkreisvorsitzenden Eduard Oswald folgende Mitglieder der CSU Kühlenthal mit Urkunde, Nadel und Blumen ehren: Adolf Swozil (Gründungsmitglied), Xaver Kratzer (Gründungsmitglied), Josef Pröll (Gründungsmitglied), Martina Gangel-Ganesch (20 Jahre), Petra Härle (15 Jahre), Walter Härle (15 Jahre), Norbert Linder (15 Jahre), Alois Korn (15 Jahre), Bernhard Foag (15 Jahre), Norbert Josef Pröll (15 Jahre), Angela Norys (10 Jahre), Matthias Norys (10 Jahre), Dominikus Foag (10 Jahre).

Für einen besonderen Moment sorgte Kühlenthals Bürgermeisterin Iris Harms in ihrer Rede. Sie fragte den Ortsvorsitzenden Ferdinand Steiner: "Darf ich deinem Ortsverband beitreten? Es ist mir eine große Ehre, ab jetzt in der großen Familie der CSU aufgenommen zu sein und mitwirken zu dürfen." (rogu)

