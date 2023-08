Autofahrer landet bei Unwetter im Maisfeld

Im Maisfeld endete am Samstagnachmittag die Autofahrt eines 61-Jährigen von Kutzenhausen in Richtung Deubach. Während der Regen gegen 16.20 Uhr wegen des Unwetters nur so herunterprasselte, fuhr der Mann laut Polizei nicht mit angepasster Geschwindigkeit, geriet er nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in ein angrenzendes Maisfeld. Sein Pkw musste anschließend mit einem Traktor aus dem Maisfeld gezogen werden. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Als Sachschaden entstand lediglich umgefahrener Mais in Höhe von ca. 200 Euro. (AZ)