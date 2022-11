Harmoniemusik Maingründel begeistert ihr Publikum

Erstmals findet das Herbstkonzert am Nachmittag statt – gut für Familien und Ältere. Zudem leitet ein neuer Dirigent das große Orchester.

Alle Wege schienen am vergangenen Sonntag in die Gemeindehalle Kutzenhausen zu führen und damit endlich wieder zu einem Konzert der Harmoniemusik Maingründel. Zahlreiche Anhänger der Blasmusik hatten sich aufgemacht, um beim Herbstkonzert und damit dem ersten Konzert der Musikerinnen und Musiker der Harmoniemusik nach der Zwangspause durch Corona endlich wieder dabei zu sein. Im Rahmen des diesjährigen Herbstkonzerts wurde ein kurzweiliges Nachmittagsprogramm zum offiziellen Einstand des neuen Dirigenten des großen Orchesters, Thomas Schneider, angeboten.

Was auch immer Einstand bedeuten mag, denn damit handelt es sich offenkundig um einen dehnbaren Begriff, denn der Taktstock war bereits im Juni 2020 an ihn übergeben worden. Corona machte aber alle geplanten Konzerte bis jetzt zunichte. Dafür durfte man nun einen inspirierten, bereits bestens mit seinen Musikerinnen und Musikern eingespielten und harmonierenden Dirigenten erleben, der dazu zur Freude des Musikvereins noch aus den eigenen Reihen stammt.

Während der Auszeit hat niemand etwas verlernt

Schnell konnten die Besucherinnen und Besucher des Herbstkonzerts feststellen, dass keiner der Musikerinnen und Musiker in der langen Auszeit irgendetwas verlernt hat. Los ging es aber zunächst mit dem Jugendorchester unter Leitung von Wolfgang Krettenauer, das mit der sinfonischen Dichtung "Also sprach Zarathustra" von Richard Strauss sofort zu begeistern wusste. Für Henry Mancinis "Inspector Clouseau Theme" habe man gar den weltberühmten Komponisten einfliegen lassen, um sich das Stück umschreiben zu lassen, scherzten Dominik und Anton, und schon meinte man, Inspektor Clouseau heimlich um die Ecke schleichen und Verbrecher verfolgen zu hören.

Das Jugendorchester unter der Leitung von Wolfgang Krettenauer hat das Publikum ebenfalls begeistert. Gerne hätte es noch eine Zugabe gehört. Foto: Jutta Kaiser-Wiatrek

Schließlich begab sich das Jugendorchester noch auf eine Reise "In 80 Tagen um die Welt", bevor das große Orchester die Bühne betrat – auch wenn das Publikum gerne noch eine Zugabe des Nachwuchses gehört hätte. Die selbst gesetzte Vorgabe, einen kurzweiligen Konzertnachmittag anbieten zu wollen, wurde zunächst auch beim großen Orchester erfüllt. Begonnen wurde mit dem fantastisch gespielten Stück "Signature" von Jan van der Roost. Das Werk war bestens ausgewählt, eignet es sich mit seinem Fanfarenbeginn doch ganz besonders für die Eröffnung eines Konzerts oder wie hier eines Konzertteils.

Viel Beifall für das Posaunensolo

Petra Kohler begeisterte bei dem Stück "Sweet Memory" mit einem wunderbaren Posaunensolo, für das es viel Beifall gab. Auf hohem Niveau ging es weiter, mit Polka und Blasmusik in Reinkultur. Allerdings litt die Kurzweiligkeit dann doch noch etwas mit der langen Vorrede und dem langen Stück "Of Castles and Legends". Gerade weil viele Kinder im Publikum waren, hätten an dieser Stelle ein, zwei fröhliche Blasmusikstücke gutgetan. Fest steht jedoch, dass keiner trotz der harten Auszeit irgendetwas verlernt hat. Im Gegenteil, die Blasmusikerinnen und Blasmusiker aus Maingründel haben viel "drauf" und das bewiesen sie mit dem für Blasmusik eher untypischen Stück "Funk Attack" von Otto M. Schwarz. Sie gingen damit in die Richtung von Big Bands und verabschiedeten sich modern und innovativ von ihrem begeisterten Publikum.

