Kutzenhausen

06:36 Uhr

Keine Genehmigung für Luana-Schule. Nun ziehen die Initiatoren vor Gericht

Plus Die Regierung von Schwaben verwehrt einer "freien, demokratischen und inklusiven" Schule die Genehmigung.

Von Ruth Seyboth-Kurth Artikel anhören Shape

Der basisdemokratische Ansatz der freien Luana-Schule, die zum neuen Schuljahr ihre Pforten öffnen wollte, sei undemokratisch. Das hat die Schulbehörde neben weiteren Hinderungsgründen den Initiatoren Ende August mitgeteilt und somit die Aufnahme des Betriebs für die Schuljahre 2023/24 und 2024/25 untersagt. Kein Grund aufzugeben, meinen die Gründer und werden Klage einreichen, nachdem sie schon viel Geld und Herzblut in ihr Konzept und den Ausbau der Schule in Maingründel gesteckt haben.

Wie berichtet hatte die Gemeinde Kutzenhausen der Errichtung einer freien demokratischen und inklusiven Schule im früheren Hotel Balnoor vor einem Jahr zugestimmt. Was zuletzt fehlte, war die Baugenehmigung, die lange auf sich warten ließ. Unabhängig davon hatte das Team um Leo Selinger und Karl Geller die Werbetrommel gerührt, Anmeldungen von Eltern, Lernenden sowie Lehrenden entgegengenommen und Spenden eingetrieben. Zuletzt war auch die nötige Sporthalle zur Nutzung gefunden worden, ganz in der Nähe, im Josefsheim Reitenbuch. Nachdem die Baugenehmigung im Juni erteilt war, waren insgesamt 20.000 Euro, aus privater Hand und Spendengelder, in den Ausbau und die Ausstattung der alten Räume in Maingründel geflossen – in der Hoffnung, die Schule zum neuen Schuljahr eröffnen zu können.

