Unbekannter fährt gegen geparkten BMW in Rommelsried

Passiert sein muss der Unfall laut Polizei in der vergangenen Woche im Zeitraum zwischen Mittwoch und Freitag. Der Besitzer hatte das Auto im Bachgäßle bgestellt. Bei seiner Rückkehr am Freitagmorgen um 8 Uhr bemerkte er Kratzer und eine leichte Eindellung an dem BMW. Die Beschädigungen dürften von einem unbekannten Fahrzeug stammen, da gelber Lackabrieb gesichert werden konnte. Der Sachschaden beläuft sich auf 800 Euro. Eine Nachricht hat der unbekannte Verursacher nicht hinterlassen. Hinweise werden von der Polizei in Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegengenommen. (thia)