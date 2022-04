Scherzanruf? Jugendliche sollen in Kutzenhausen Graffiti an Haus sprühen

Bei einer Frau in Kutzenhausen klingelt am Sonntag das Telefon. Ein Unbekannter behauptet, das Haus der Frau würde von Jugendlichen verunstaltet. Ein Scherzanruf?

Einen schlechten Scherz soll sich ein Unbekannter am Sonntag in Kutzenhausen erlaubt haben. Laut Polizei soll er eine Frau angerufen haben, um ihr mitzuteilen, ihr Haus würden von Jugendlichen mit Graffitis verunstaltet. Die 35-Jährige rief die Polizei. Brisanz bekam das Ganze wohl auch durch den Umstand, dass es in Kutzenhausen derzeit tatsächlich vermehrt zu Sachbeschädigungen durch Graffitis kommt.

Scherzanruf? - Frau aus Kutzenhausen hat Unbekannten am Telefon

Als die 35-Jährige nachfragte, wer denn der Anrufer sei, gab dieser keine Auskunft. Die Angerufene beendete daraufhin das Gespräch. Bei einer Nachschau wurden weder frische Spuren im Schnee, noch Graffitis festgestellt. Bei Recherchen durch die Polizei konnte ermittelt werden, dass es sich wohl um einen Scherzanruf gehandelt hat. Bayernweit kam es immer wieder zu solchen Mitteilungen. (kinp)