Traktor kommt in Kutzenhausen von der Straße ab

Ein 75-Jähriger verliert in Kutzenhausen die Kontrolle über seinen Traktor und fährt gegen einen Holzzaun und eine Straßenlaterne, berichtet die Polizei.

Von der Straße abgekommen ist der Traktor eines 75-Jährigen in Kutzenhausen. Wie die Polizei berichtet, verlor der Mann am Dienstagvormittag aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Traktor fuhr in der Bahnhofstraße gegen einen Holzzaun und eine Straßenlaterne, berichten die Beamten. Dabei wurde der Fahrer leicht verletzt. Er wurde deshalb ins Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 900 Euro. (kinp)