Unbekannte stehlen Sitzbank an einem Feldweg bei Kutzenhausen

Unbekannte haben eine Sitzbank an einem Feldweg bei Kutzenhausen gestohlen. Das berichtet die Polizei. Demnach wurde die Bank bereits vor einiger Zeit von einer 66-Jährigen aufgestellt, damit Spaziergänger die schöne Aussicht genießen können. Doch nun ist die etwa 30 bis 40 Kilo schwere Bank aus Metall verschwunden. Laut Polizei ist sie mindestens 100 Euro wert. Auf der Rückseite der Bank befinde sich die Telefonnummer des rechtmäßigen Inhabers. Sachdienliche Hinweise zum Diebstahl bzw. Verbleib der Bank bitte an die Polizei in Zusmarshausen, Telefon 08291-18900. (kinp)