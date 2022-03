Zerstörung an der Jugendverkehrsschule

Die Polizei meldet eine Beschädigung an der Jugendverkehrsschule in Kutzenhausen.

Wollte hier jemand unerkannt für den Straßenverkehr üben? In der Zeit zwischen Dienstag, 1. März, und Donnerstag, 4. März, wurden die Bewegungsmelder am Gebäude der Jugendverkehrsschule in Kutzenhausen mit der Adresse Am Bahnhof beschädigt. Der Schaden wurde von der Polizei auf 500 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der PI Zusmarshausen, Telefon 08291/18900, zu melden.

