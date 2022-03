Zeugen gesucht: Unbekannter beschädigt Autoreifen in Kutzenhausen

Ein Unbekannter drückt in Kutzenhausen mehrere Schrauben in den Reifen eines Audi A4. Der Besitzer bemerkt dies erst nach dem Losfahren.

Ein Unbekannter hat in der Eichenstraße in Kutzenhausen an einem geparkten Audi A4 den Reifen beschädigt. Der Täter drückte mehrere Schrauben in das Profil.

Passiert ist die Tat laut Polizei im Zeitraum zwischen Montag, 20.30 Uhr, und Dienstag, 5.50 Uhr. Dem Fahrzeugbesitzer fiel der Schaden jedoch erst durch verdächtige Geräusche nach dem Losfahren auf. Der Sachschaden beläuft sich auf 370 Euro. Es wurde Anzeige wegen Sachbeschädigung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr erstattet. Die Polizei Zusmarshausen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)