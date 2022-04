Landkreis Augsburg

34-Jähriger nach Diebestour im Augsburger Land verurteilt

Immer wieder brach ein 34-Jähriger in Firmen oder Wohnungen im Landkreis Augsburg ein. Jetzt muss er ins Gefängnis.

Plus Vom aufgebrochenen Kaugummiautomaten bis zum Einbruch in eine Villa in Gersthofen: Ein Mann war wochenlang auf Diebestour im Landkreis. Nun muss er ins Gefängnis.

Von Philipp Kinne

Mal waren es nur wenige Euro, mal Tausende: Ein 34-Jähriger war offenbar wochenlang auf Diebestour durch das Augsburger Land. Dann schnappte die Polizei den Mann mit polnischer Staatsbürgerschaft auf frischer Tat - und konnte ihm noch etliche andere Einbrüche nachweisen. Unter anderem in eine Villa in Gersthofen.

