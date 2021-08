Einbrecher "wohnen" mehrere Tage in einem Haus in Gersthofen

Ein ungewöhnlicher Einbruch hat sich in Gersthofen ereignet: Unbekannte hielten sich über längere Zeit in einem Wohnhaus auf.

In der Sportallee in Gersthofen sind unbekannte Täter in ein zu dieser Zeit unbewohntes Einfamilienhaus eingedrungen. Sie haben es sich dort für längere Zeit "gemütlich gemacht".

Wie die Polizei mitteilt, muss sich der Einbruch in der Zeit von Montag, 23. August, bis Montag, 30. August, abgespielt haben. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über ein eingeschlagenes Fenster Zutritt zum Gebäude und hielten sich dort mutmaßlich für mehrere Tage auf.

Die Einbrecher suchten nach wertvoller Elektronik

Die Fremden durchwühlten das gesamte Anwesen und legten unter anderem hochwertige Unterhaltungselektronik sowie weitere Einrichtungsgegenstände zur Abholung bereit. Da die noch auf dem Grundstück befindlichen Gegenstände gesichert werden konnten, entstand lediglich ein Gesamtschaden von etwa 3.500 Euro.

Hinweise bitte an die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (kar)