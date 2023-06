Borkenkäferbefall im Landkreis Augsburg nimmt rasant zu

Experten warnen: Die Käfer breiten sich nach wochenlanger Trockenheit momentan rasant aus – auch im Augsburger Land. Wie kann der Wald geschützt werden?

Zunächst sah es danach aus, dass der Borkenkäfer in diesem Jahr kein allzu großes Problem würde. Denn der Frühling war verhältnismäßig kühl und nass. Das mag der Borkenkäfer überhaupt nicht. Denn er braucht es warm und trocken und schwärmt erst ab 16,5 Grad aus, wissen Experten. Doch das heiße und teilweise extrem trockene Wetter in den vergangenen Wochen brachte eine Kehrtwende. Der Bestand an Borkenkäfern hat stark zugenommen – auch im Augsburger Land. Die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) blickt mit großer Sorge auf die Entwicklung.

Wo es aktuell besonders viele Borkenkäfer gibt

Spezialisten an der LWF werten gesammelte Daten von Forstrevieren aus. Die Ergebnisse zeigen: In Teilen des Landkreises gilt die zweithöchste Warnstufe für Borkenkäfer. Besonders im nördlichen und westlichen Landkreis müssen Waldbesitzer demnach davon ausgehen, dass eine schnelle Ausbreitung bestehender Befallsherde zu erwarten ist. Bedeutet: Der Wald ist dort aktuell gefährdet.

Größe des Buchdruckers : 4-5,5 mm Größe des Kupferstechers : 1,6-3 mm

Natürliche Feinde : Erz- und Schlupfwespen, Ameisenbuntkäfer, Jagdkäfer, Spechte und Pilze. Die Wirkung ist bei starkem Auftreten des Borkenkäfers nicht ausreichend.

Überwintern : Entweder in der Rinde oder im Boden. Auf mehrtägigen starken Frost reagieren nur junge Larven empfindlich.

Ausschwärmen : Ab 16,5ºC und einer Tageslänge von 14 Stunden schwärmt der Borkenkäfer bei guter Witterung aus seinem Winterquartier.

Brut : Die Entwicklungsdauer vom Ei bis zum Ausschwärmen der Jungkäfer ist stark temperaturabhängig und erstreckt sich über sechs bis zehn Wochen. Im Jahr werden mehrere Brutzyklen durchlaufen.

Borkenkäfer-Monitoring: Unter www.borkenkaefer.org gibt es einen Überblick über die aktuelle Borkenkäfer-Situation in Bayern. (kama)

Denn die Käfer befallen vorwiegend Fichten und bringen sie zum Absterben. Die Schädlinge bohren sich in die Bäume und legen ihre Eier unter der Rinde ab. Nach dem Schlüpfen ernähren sich die Larven von der Bastschicht des Baums. Diese dünne Schicht unter der Rinde ist aber das lebenswichtige Adersystem des Baums. Darin werden Wasser und Nährstoffe transportiert. Wenn sie zerstört wird, stirbt der Baum.

Wie kann der Wald vor dem Borkenkäfer geschützt werden?

Doch wie kann der Wald geschützt werden? Das LWF teilt dazu mit: "Trotz vieler Ansätze zur Entwicklung neuer Bekämpfungsstrategien sind die einzig wirksamen Maßnahmen die der sauberen Waldwirtschaft geblieben." Darunter versteht man, dass befallene Fichten eingeschlagen und aus dem Bestand abgefahren oder entrindet werden müssen. Im Wald liegendes bruttaugliches Material sollte entfernt oder unschädlich gemacht werden, etwa durch Mulchen, Hacken oder Verbrennen. Außerdem wichtig: Resthölzer sollten schnell aus dem Wald entsorgt werden, da sie von den Käfern befallen sein könnten.

Mehr Informationen dazu, was Waldbesitzer angesichts der momentanen Entwicklung machen können, geben Experten des Amts für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. An folgenden Termin sind aktuell Veranstaltungen im Augsburger Land geplant:

Veranstaltungen zum Borkenkäfer im Landkreis Augsburg