Bundesweiter Sirenenwarntag am 14. September

Der Probealarm erfolgt über verschiedene Kanäle. So läuft er im Landkreis Augsburg ab.

Wenn am Donnerstag, 14. September, um Punkt 11 Uhr das Smartphone Alarm schlägt, dann hat das einen einfachen Grund: Im gesamten Bundesgebiet werden verschiedene Warnsysteme für den Bevölkerungsschutz getestet. Testwarnungen sollen über verschiedene Kanäle erfolgen, um die Funktionalität der Systeme zu überprüfen und aufeinander abzustimmen.

Der bislang letzte Warntag in Bayern fand am 9. März dieses Jahres statt, in dessen Rahmen die 180 Katastrophenschutz-Sirenen im Landkreisgebiet getestet wurden. Der bundesweite Warntag wird durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) durchgeführt. "Welch hohe Bedeutung ein zuverlässiger und funktionierender Bevölkerungsschutz hat, wird auch angesichts immer häufiger auftretender Extremwetterereignisse deutlich", sagt Landrat Martin Sailer. Er halte es daher für ausgesprochen wichtig, sich regelmäßig zu vergewissern, dass Katastrophenschutzsirenen und alle weiteren Warnkanäle funktionierten. Zudem sollten die Bürgerinnen und Bürger immer wieder für das Warnsignal sensibilisiert werden.

Neben den Sirenen für den Katastrophenschutz befinden sich im Landkreisgebiet rund 70 Sirenen, die bislang nur zur Alarmierung der Feuerwehr eingesetzt und jeden ersten Samstag im Monat getestet werden. Diese Anlagen werden am 14. September nicht getestet.

Wie klingen Katastrophenschutz-Sirenen?

Ertönt etwa eine Minute lang ein andauernd auf- und abschwellender Heulton, soll er die Bevölkerung dazu veranlassen, auf Rundfunk- und Lautsprecherdurchsagen zu achten und gegebenenfalls auch andere Personen, die sich nicht selbst helfen können, nach Möglichkeit zu unterstützen. In Durchsagen über Radio und Fernsehen erhält man im Anschluss auf den Sirenenton alle wichtigen Informationen und Handlungshinweise. (AZ)

