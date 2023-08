Eine attraktive Bahn braucht mehr als nur Gleise

So nah wie aktuell war eine echte Reaktivierung der Staudenbahn vielleicht noch nie. Damit daraus etwas wird, braucht es mehr als nur gut ausgebaute Schienen.

Verkehrswende. Allein der Bergriff sorgt schon für lautes Stöhnen. Weniger Autos, dafür mehr Züge, Busse oder Räder – an vielen Orten im Landkreis ist man davon noch weit entfernt. Denn im ländlichen Raum fehlt es an einer echten Alternative zum eigenen Auto. In einigen Orten in den Stauden verkehrt kaum ein Bus und zum Radfahren ist der Weg zum nächsten Supermarkt zu weit oder zu beschwerlich. Und die Staudenbahn? Eine Alternative zum Auto war sie in den vergangenen 30 Jahren nie.

Staudenbahn: Allein mit dem Ausbau der Strecke ist es nicht getan

Wird die Strecke tatsächlich ausgebaut, wäre das ein Schritt in die richtige Richtung. Nur: Allein mit dem Ausbau der Strecke ist es nicht getan. Die Menschen in den Staudengemeinden müssen das Angebot annehmen, damit es sich finanziert. Und: die Züge müssen in einem Takt fahren, der es tatsächlich möglich macht, täglich mit dem Zug zur Arbeit und wieder zurück zu kommen. Dass es dafür mehr als gut ausgebaute Gleise benötigt, zeigt ein Blick auf die Strecke zwischen Ulm und Augsburg. Ausfallende Züge, Verspätungen, überfüllte Waggons – Pendlerinnen und Pendler berichten seit Monaten von nervenzehrenden Probleme auf der Strecke. Wer weiß, wie viele von ihnen inzwischen frustriert sind und wieder auf das eigene Auto setzen.

