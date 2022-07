Eine Million Euro für ein Haus – wer soll das bezahlen?

Plus Immobilienmarkt im Landkreis Augsburg: Auf den Goldrausch folgt der Katzenjammer. Wie die steigenden Zinsen den Bauboom im Augsburger Land abwürgen.

Thomas Hafner kann sich noch gut erinnern, wie das war vor rund sechs Jahren mit dem neuen Baugebiet in Horgauergreut: "Damals haben wir 200 Euro für den Quadratmeter verlangt und uns schlecht gefühlt, weil wir so teuer waren." Der Bürgermeister von Horgau weiß: Heutzutage wär's ein Schnäppchen.