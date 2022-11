Junge Igel im Augsburger Land brauchen dringend Hilfe

Der trockene Sommer hat auch den Tieren zugesetzt. Vor allem die Igel leiden darunter, weiß Hannelore Pentenrieder von der Igelhilfe Schwaben. Sie hat eine Bitte.

Der Sommer in diesem Jahr hat sehr lange gedauert und war zu trocken. Das wirkt sich auch auf die wild lebenden Tiere aus. Bei den Igeln sei die Situation zurzeit besonders bedrohlich, sagt Hannelore Pentenrieder von der Igelhilfe in Schwaben. Vor allem an die vielen Gartenbesitzerinnen und -besitzer hat sie eine dringende Bitte.

"Es ist in diesem Jahr eine Katastrophe", erklärt sie im Gespräch mit unserer Redaktion. Oftmals seien die Igelmütter bereits tot und verhungert, denn es sei kaum Nahrung vorhanden. Igel fressen in erster Linie Insekten und deren Larven sowie Ringelwürmer oder Schnecken. Würmer und Schnecken sind allerdings nur Notbehelfe bei Nahrungsmangel, da sie Krankheitserreger übertragen und für die Tiere damit gefährlich werden können. Darüber hinaus jagen Igel auch kleine Wirbeltiere und fressen Aas.

Futterstellen für Igel sollen den Tieren helfen

"In diesem Jahr gibt es aber kaum Nahrung, so gut wie keine Insekten", so die Tierschützerin. Durch die heißen, trockenen Temperaturen sei das Insektensterben verstärkt worden. Sie musste in ihrer Igelstation bereits mehr als 40 Jungtiere aufnehmen, die völlig abgemagert und unterernährt sind und ohne Hilfe keine Chance hätten, über den Winter zu kommen.

So können Menschen Igeln helfen 1 / 3 Zurück Vorwärts Gärten lassen sich igelfreundlich gestalten, indem heimische Büsche gepflanzt und andere Unterschlüpfe für die Tiere geschaffen werden. Letzteres kann etwa eine Ecke mit Laubhaufen oder mit aufgehäuftem Reisig sein.

Eine Wasserschale hilft durstigen Igeln im Sommer. "Katzenfutter ist eine willkommene Ergänzung als Nahrung", sagt Doris Kast, die Vorsitzende des Igelhilfevereins. Wer möchte, kann selbst eine Futterkiste bauen, damit keine anderen Tiere wie Ratten oder Katzen an das Futter gelangen. Bauanleitungen sind im Internet zu finden.

Anzeichen dafür, dass ein Igel dringend Hilfe benötigt und medizinisch versorgt werden sollte, sind folgende: Ein Igel ist tagsüber aktiv, sichtbar abgemagert (normalerweise sind sie birnenförmig: vorne schmal und hinten breiter), liegt in der Sonne oder wird von zahlreichen Fliegen umschwirrt. Hilfe ist auch angebracht, wenn Jungtiere längere Zeit ohne die Mutter unterwegs sind.

Deswegen appelliert sie an die Besitzer von Gartengrundstücken. Diese sollen Futterstellen einrichten. "Um das Futter vor Katzen und Witterungseinflüssen zu schützen, sollte eine Kiste darüber gestülpt werden, die mit zwei Einschlupflöchern von zehn mal zehn Zentimetern versehen ist."

Igel essen Katzenfutter, Hähnchenfleisch oder auch Rührei

Doch auch ein an geschützter Stelle aufgestellter Teller und eine Wasserstelle könnten den kleinen Wildtieren schon helfen, sich vor dem Winter noch ausreichend zu ernähren und damit zu überleben. Als Nahrung eigneten sich Katzendosenfutter, gekochtes ungewürztes Hähnchenfleisch sowie Rührei in der Pfanne, vermischt mit Igeltrockenfutter. Zu trinken sollten die Tiere nur Wasser, keine Milch bekommen. Um die kalte Jahreszeit zu überstehen, sollten die Igel vor dem Wintereinbruch mindestens 550 Gramm auf die Waage bringen.

Weiter bittet Hannelore Pentenrieder die Gartenbesitzenden zu besonderer Vorsicht, wenn sie in diesen Wochen ihren Garten für den Winter bereit machen. Es sollten nicht alle Laubhäufen oder Holzstapel beseitigt werden, weil dort Igel Unterschlupf suchen könnten. Auch beim Rasenmähen und Rechen sollte man große Vorsicht walten lassen und auf Mähroboter womöglich jetzt ganz verzichten. Weitere Informationen gibt's unter www.igelhilfe-schwaben.de.