Landkreis Augsburg

12:30 Uhr

Nikolaustag im Augsburger Land: Ein Nikolaus ist kein Weihnachtsmann

Plus Waren beim Nikolauslauf in Stadtbergen nur Weihnachtsmänner? Was die beiden unterscheidet und welchen Lob und Tadel der Bischof bei seinen Besuchen am häufigsten verteilt.

Von Nik(oli)laus

Am Nikolaustag und an den Abenden davor sind sie wieder ausgeschwärmt: Landauf und landab haben sich Bischof Nikolaus und sein Gehilfe Knecht Ruprecht auf den Weg zu den Kindern gemacht. Aufgrund der misslichen Corona-Lage wurden die Besuche meist nur unter freiem Himmel durchgeführt. Auf den Weg gemacht haben sich bei einem sogenannten "Nikolauslauf" in Stadtbergen zusätzlich 60 in rote Kostüme gehüllte Läuferinnen und Läufer. Ein Nikolaus war unter diesen Weihnachtsmännern aber nicht dabei, wie aufmerksame Leserinnen und Leser festgestellt haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen