Politik und Party für die Macherinnen und Macher von morgen

"Mach mit – Deine Meinung zählt": Wie Jugendliche am Freizeitgelände Rücklenmühle für politische Prozesse und Demokratie begeistert werden sollen.

Die Kommunale Jugendarbeit im Landratsamt Augsburg veranstaltet in Kooperation mit dem Kreisjugendring Augsburg-Land in diesem Jahr unter dem Motto „Mach mit – Deine Meinung zählt!“ erneut eine zweiteilige Jugendbeteiligungskonferenz für Jugendliche und junge Erwachsene aus dem Augsburger Land. Die Konferenz, die für Freitag, 17., und Samstag, 18. März, angesetzt ist, richtet sich an Jugendliche ab 14 Jahren, die Lust haben, sich einzubringen, sowie an Mitglieder der regionalen Jugendbeteiligungsgremien, Schülermitverantwortungen (SMV), Jugendinitiativen sowie Jugendtreffs. Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Material übernimmt der Landkreis Augsburg für die Jugendlichen.

Die Konferenzteilnehmerinnen und -teilnehmer erwartet im Freizeitgelände Rücklenmühle (bei Zusmarshausen) ein vielseitiges Programm: Im ersten Teil der Konferenz lernen sie sich gegenseitig kennen und erfahren, was Demokratie ausmacht und wie sie sich für die Themen einsetzen können, die ihnen am Herzen liegen. Anschließend wird an den Ideen und Visionen gearbeitet und es besteht die Möglichkeit, mit Politikerinnen und Politikern sowie anderen Entscheidungsträgern zu diskutieren. Überdies erhalten die Jugendlichen Informationen über die U18-Landtagswahl. Am Abend steht das Mixen von alkoholfreien Cocktails und das Zubereiten von Snacks auf dem Programm.

Anmeldungen sind bis 6. März 2023 möglich

Die Jugendbeteiligungskonferenz beginnt am Freitag, 17. März, um 9.30 Uhr und geht am Samstag, 18. März, bis circa 16.30 Uhr. Anmeldungen werden bis spätestens Montag, 6. März 2023, entgegengenommen. Alle Informationen zur Anmeldung gibt es im Flyer unter www.landkreis-augsburg.de/jugendbeteiligung, der im Downloadbereich zur Verfügung steht. Wer trotz Schule, Ausbildung oder Arbeit an der Veranstaltung teilnehmen möchte, kann zudem bei seiner Schulleitung oder dem Arbeitgeber einen Antrag auf Freistellung einreichen. Ein entsprechendes Formular sowie ein Unterstützungsschreiben von Landrat Martin Sailer sind bei Monika Seiler-Deffner im Landratsamt Augsburg unter der Telefonnummer 0821/3102-2679 oder per E-Mail unter Monika.Seiler-Deffner@LRA-a.bayern.de erhältlich. (AZ)

