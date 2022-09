Landkreis Augsburg

06:00 Uhr

Trotz Feierlaune im Bierzelt: Brauereien in der Region haben Probleme

Plus Bei den Brauereien im Landkreis Augsburg kommt keine Feststimmung auf. Die Rohstoffe sind teuer oder kaum noch zu bekommen. Das hat Folgen.

Von Jana Korczikowski, Katja Röderer Artikel anhören Shape

Zwei Jahre wurde dieser Moment herbeigesehnt: Als der Münchener Oberbürgermeister Dieter Reiter am Samstag den Zapfhahn ins Bierfass schlug, hieß es endlich wieder "O' zapft is". Der Bierausschank auf dem größten Volksfest der Welt hatte begonnen. Rund sechs Millionen Gäste haben beim Oktoberfest 2019 an die sieben Millionen Liter Bier getrunken. Dieses Jahr kostet die Maß knapp 13,40 Euro im Durchschnitt. Eigentlich also ein guter Tag für die Brauereien. Doch im Landkreis Augsburg sind die Bierbrauer im Moment sehr besorgt. Die Energiepreise steigen und die Rohstoffe werden teurer oder sind nur noch schwer zu bekommen.

