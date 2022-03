Waldbrandgefahr im Kreis Augsburg: Das weiß doch jedes Kind - oder?

Offenes Feuer neben höchst entzündlichen Bäumen geht gar nicht. Vom Grillen ganz zu schweigen. Das weiß doch jedes Kind - oder? Offenbar nicht.

Es gibt Regeln, die liegen auf der Hand: Brennende Zigarettenkippen haben im Wald nichts verloren. Offenes Feuer neben höchst entzündlichen Bäumen geht gar nicht. Vom Grillen ganz zu schweigen. Das weiß doch jedes Kind - oder? Offenbar nicht. Denn 98 Prozent aller Waldbrände sind vom Menschen verursacht, weiß Wald-Ranger Maximilian Fader. Der Mensch neigt dazu, offensichtliche Gefahren falsch einzuschätzen.

Weit verbreitet ist zum Beispiel die Angst vor einem Flugzeugabsturz. Dabei ist klar: Statistisch gesehen ist es wesentlich wahrscheinlicher, auf dem Weg zum als im Flugzeug in Gefahr zu geraten. Anderes Beispiel: Jedes Jahr muss die Feuerwehr ausrücken, weil Weihnachtsbäume in Flammen stehen. Dabei ist es eine ganz offensichtliche Gefahr, brennende Kerzen in eine trockene Tanne zu hängen. Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen: Immer wieder kommt es zu Unfällen, weil Autofahrer alkoholisiert hinterm Steuer sitzen. Dass das keine gute Idee ist, sollte man nicht betonen müssen. Es schadet aber auch nicht.

