Wie sieht die Mobilität der Zukunft im Landkreis Augsburg aus?

Plus Der Verkehr der Zukunft soll im Augsburger Land die Umwelt und das Klima schonen. Um dieses Ziel zu erreichen, verfolgt der Landkreis verschiedene Ansätze.

Schwebende Autos, Flugtaxis oder Hochgeschwindigkeitsröhren. Ausgefallene Zukunftsvisionen im Bereich Mobilität gibt es schon lange. Im Landkreis Augsburg wird bei der Verkehrsentwicklung für die nächsten zehn Jahre hingegen eher auf realistischere Maßnahmen gesetzt. Wie sehen die aus?

Im Mai 2022 legte der Landkreis Augsburg sein Mobilitätskonzept vor. Über drei Jahre lang wurde daran gearbeitet, um zu zeigen, wie die Mobilität der Zukunft aussehen könnte. Dabei sind zwei Ziele zentral: Verringerte Emissionen und uneingeschränkte Mobilität für alle Menschen im ganzen Augsburger Land. Bei den Emissionen gehe es dabei nicht nur um CO₂, erklärt die Mobilitätsmanagerin des Landkreises, Mareike Stegmair. "Auch die Lärmemission soll verringert werden", sagt sie. Dies sei vor allem möglich, indem der Autoverkehr deutlich reduziert wird. "Das Ziel ist, weniger Autos zu haben, in denen jeweils nur eine Person fährt."