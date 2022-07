Landkreis Augsburg

vor 49 Min.

Wird das Wasser bald knapp im Augsburger Land?

Im Hochbehälter in Steppach wird Trinkwasser gespeichert.

Plus Wasserwirtschaftsamt und Bürgermeister rufen zum Wassersparen auf. Verbote und Beschränkungen wollen sie vermeiden - nach Möglichkeit. So ist die Lage im Landkreis.

Die Warnungen häufen sich. Mehrere Bürgermeister haben in den vergangenen Tagen dazu aufgerufen, sparsamer mit Wasser umzugehen. Auch regionale Wasserversorger warnen. Wenn es in den kommenden Wochen so weitergeht, könnte es auch mal enger werden mit der Wasserversorgung. Panik sei im Moment zwar noch nicht angebracht, wie es immer wieder heißt. Aber Vernunft.

