Autofahrer übersieht beim Abbiegen Mann auf E-Roller

Bei Langweid kam es zu einem Unfall zwischen einem Autofahrer und einem Mann auf einem E-Roller. Dabei verletzte sich der Roller-Fahrer leicht.

Ein 60-jähriger Mann auf seinem E-Roller stürzte und verletzte sich leicht, nachdem ein Autofahrer ihn beim Abbiegen übersehen hatte. Am Donnerstag bog der 35-jährige Autofahrer gegen 17.25 Uhr von der Augsburger Straße nach rechts in ein Grundstück ab. Dabei übersah er den 60-Jährigen, der mit seinem E-Roller auf dem Gehweg in gleicher Richtung fuhr. Beim Abbremsen stürzte der Mann und zog sich leichte Verletzungen am Schienbein zu. (AZ)