Langweid

16:20 Uhr

Großbaustelle am Langweider Bahnhof geht in die heiße Endphase

Plus Der Bau des neuen Fußgängertunnels am Langweider Bahnhof ist ein Großprojekt. Der Zeitdruck ist groß. Ab Dienstagmorgen soll die Strecke Augsburg-Donauwörth wieder befahrbar sein.

Von Sonja Diller, Regine Kahl

Langsam wich am Montagnachmittag die Anspannung bei Bürgermeister Jürgen Gilg. Alle Arbeiten an der neuen Personenunterführung am Langweider Bahnhof konnten im eng getakteten Zeitplan erledigt werden. Das Team für die Großbaustelle arbeitet seit Freitagabend unter Hochdruck, bei heißen Temperaturen und auch nachts im Scheinwerferlicht. Am Dienstagmorgen sollen schließlich die Züge wieder über die Gleise fahren können.

