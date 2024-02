Langweid will den Titel "Fairtrade" behalten

Um sich Fairtrade-Gemeinde nennen zu dürfen, müssen auch Taten folgen. In Langweid sind in diesem Jahr einige Aktionen auf der Agenda.

Langweid gehört seit Juli 2022 zu den 865 so genannten "Fairtrade-Towns" in Deutschland. Den Titel Fairtrade-Gemeinde zu bekommen ist die eine Sache, ihn langfristig zu behalten die andere. Denn alle zwei Jahre geht es um die Titelerneuerung. In Langweid sind daher in diesem Jahr schon mehrere Aktionen geplant.

Und diese muss für Langweid vorbereitet werden und dazu braucht es die Unterstützung von vielen. Es bedürfe der Mitwirkung von Politik, Einzelhandel, Gastronomie, Schule, Kirche, Vereinen und jedes Einzelnen, sagt Manuela Schnierle, Sprecherin der Steuerungsgruppe Fairtrade Langweid. "Zahlreiche Unterstützer hat Langweid bereits, es können und sollen aber noch mehr werden." Bei der Bewerbung zur Titelerneuerung wolle die Gemeinde nicht nur das erforderliche Mindestmaß erfüllen, sondern mit mehr überzeugen.

Die Steuerungsgruppe traf sich deshalb, um mit viel Elan und guten Ideen die Planung für das Jahr 2024 vorzunehmen. Los ging es bereits beim Langweider Neujahrsempfang, der nach einer längeren Pause wieder stattfinden konnte. Zum Abschluss der Veranstaltung wurden dort an alle Frauen bzw. Gäste faire Rosen verschenkt.

Die weiteren Aktionen im Jahr 2024 werden sein:

Freitag, 8. März: Zum Weltfrauentag werden, wie bereits in den Vorjahren, wieder faire Rosen an eine bestimmte (Berufs-) Gruppe verschenkt. Wer sich dieses Jahr freuen darf, ist noch ein Geheimnis.

Freitag, 12. April: In der Zeit von 17 bis 21 Uhr wird es im Pfarrheim Langweid erstmals einen Ladys- und Mädelsflohmarkt geben. Dies ist eine gute Möglichkeit, um Kleidung und Accessoires für Frühjahr und Sommer zu kaufen oder zu verkaufen. Prosecco und Leckereien werden nicht fehlen.

Samstag, 1. Juni: Mit einem vielseitigen Frühstücksbuffet startet man beim Pfarrheim Langweid. Im Freien frühstücken, mit einer großen Auswahl internationaler sowie regionaler und fairer Köstlichkeiten ist dabei geplant.

Samstag, 15. Juni: Die zweite Langweider Genussnacht wird im REWE-Markt von Manuel Gallauch in Stettenhofen stattfinden. Die erste Genussnacht sei bereits gut angekommen, so Schnierle. (AZ)